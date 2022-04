“Fue una impertinencia”: Gaspar Domínguez por proyecto de inexpropiabilidad de fondos del Gobierno

Como una “impertinencia” del Gobierno, calificó el vicepresidente de la Convenció Constituyente, Gaspar Domínguez, el proyecto de inexpropiabilidad de fondos del Gobierno.

“(El ingreso del proyecto) Fue una impertinencia y habría que preguntarle al Gobierno cuál era la intención de responder a un miedo instalado por un grupo de la derecha”, dijo en conversación con El Diario de Cooperativa.

El constituyente señaló que “en principio, me parece muy atípico considerar este tipo de propuestas en un texto Constitucional, algo que no existe en ninguna parte del mundo”, además, recalcó que “nadie, nunca, en ningún contexto, manera o forma, ha planteado expropiar los fondos en la Convención”.

En el documento ingresado por el Ejecutivo el pasado 18 de abril sostiene que que la norma busca “hacerse cargo de la preocupación existente por los fondos ahorrados a día de hoy por los trabajadores en sus cuentas de capitalización individual frente a una futura reforma de pensiones”.

Esta iniciativa era parte de las condiciones de algunos partidos de la oposición para apoyar al Gobierno y rechazar en la Cámara de Diputados el quinto retiro.

Por su parte, Domínguez aseveró que “el problema es que muy hábilmente se ha instalado como verdad algo que no lo es. Y, dado que se está instalando este miedo, lo que se está empujando, y se empujó a hacer al Gobierno, es a generar una norma para responder a ese miedo, que fue instalado por un grupo”.

“Lo que yo más bien le pediría a este grupo que instala el miedo en relación a distintas cuestiones es que, por favor, no instalen miedo, para que no se genere la necesidad de tener que empezar a discutir temas que son tan inusuales, que no están en ninguna Constitución del mundo“, enfatizó.