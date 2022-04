Hepatitis Infantil: OMS asegura que la causa no está en las vacunas contra el Covid-19

Los casos de hepatitis infantil que siguen reportándose en diferentes países siguen siendo un misterio para los expertos, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que continúan investigando el origen de este brote.

Más de 200 casos se han registrado, con cerca del 10% que ha necesitado un trasplante de hígado, además de un fallecido en el Reino Unido.

Entre los síntomas se encuentran problemas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave.

Origen de la hepatitis infantil

“Las causas siguen bajo profunda investigación. Estamos buscando en una serie de factores subyacentes, infecciosos y no infecciosos, que podrían estar causando los casos”, manifestó Philippa Easterbrook, especialista de la OMS.

Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (A, B, C, D y E) no se han encontrado en ninguno de estos casos, en los cuales casi no se presenta fiebre.

Una de las dudas planteadas tenía relación con las vacunas contra el Covid-19, pero esto fue absolutamente descartado por las autoridades.

“No hay nada que indique una relación con la vacuna contra el Covid, puesto que una gran mayoría de los niños (en los que se ha detectado la enfermedad) no han la han recibido”, agregó la experta.

Otra de las hipótesis es el Adenovirus 41, la cual se está estudiando, pero investigadores también han comentado que esto se ha detectado solo en 74 de los 169 casos.