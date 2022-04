Estudio dice que cerebro de los adolescentes comienza a ignorar la voz de la madre a los 13 años

Cerca de los 13 años, los cerebros de los niños ya no encuentran las voces de sus madres especialmente gratificantes, y se sintonizan más con voces desconocidas, según descubrió un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de Stanford.

La investigación, publicado el 28 de abril en el Journal of Neuroscience, usó escáneres cerebrales de resonancia magnética funcional para dar la primera explicación neurobiológica detallada de cómo los adolescentes comienzan a separarse de sus padres.

Además, señaló que “como adolescente, no sabes que estás haciendo esto. Estás siendo tú mismo: tienes amigos y nuevos compañeros y quieres pasar tiempo con ellos. Tu mente es cada vez más sensible y atraída por estas voces desconocidas”.

El resumen del estudio afirmó que los niños de 7 a 16 años procesan la voz de su madre de manera diferente a otras voces no familiares:

“Usando imágenes cerebrales funcionales del procesamiento de la voz humana en niños y adolescentes (de 7 a 16 años), demostramos distintas firmas neuronales para la voz de la madre y las voces no familiares en el desarrollo de niños y adolescentes en los sistemas de recompensa y valoración social, instanciados en el núcleo accumbens y prefrontal ventromedial. corteza. Mientras que los niños más pequeños mostraron una mayor actividad en estos sistemas cerebrales para la voz de la madre en comparación con las voces no familiares, los adolescentes mayores mostraron el efecto opuesto con una mayor actividad para la voz no familiar en comparación con la voz de la madre”.