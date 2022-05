“Lo que he visto hasta el momento sobre economía, no veo riesgos”: La apreciación de Mario Marcel sobre el borrador de la CC

“Lo que tengo mucho interés es en ver el texto final de esa Constitución. Sé que como autoridad tenemos una serie de limitaciones (…), pero lo que yo he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos ”, afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En conversación con TVN, el secretario de Estado, se refirió al borrador de nueva Constitución que ha estado elaborando el órgano redactor, cuyo plazo finaliza el próximo 5 de julio, para luego ser sometido a votación en un plebiscito obligatorio el domingo 4 de septiembre.

“Hasta el momento lo que ha provocado incertidumbre es el hecho que se esté redactando un proyecto de nueva Constitución. Los países no cambian de Constitución todos los días. Es natural que generen incertidumbre… Una cosa son las propuestas y otra cosa es lo que se aprueba… Lo que hay que hacer es mirar lo que está quedando en el texto definitivo. Lo que podría haber generado incertidumbre era el tema de derecho de propiedad. Lo que ya está aprobado tiene reconocido el derecho de propiedad como un derecho fundamental. Tiene establecido que no se puede expropiar si no es en virtud de una ley”, señaló.