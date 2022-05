Carolina García responde a Karina Oliva: “Si la ex candidata y su círculo continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas, me veré obligada a tomar acciones legales”

“Si la ex candidata y su círculo continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas, me veré obligada a tomar acciones legales”, aseguró Carolina García tras las declaraciones de Karina Oliva.

La ex candidata a gobernadora de la RM aseguró a Meganoticias que García aprobó sin su consentimiento servicios de campaña por parte de Alerce Talleres Gráficos S.A., perteneciente al ex tesorero del Partido Socialista (PS) e imputado por el caso SQM, Milton Lee.

“A mí me molesta mucho, me da mucha rabia de que mi jefa de campaña hubiese aprobado una prestación de servicios con esta empresa y que, tomar esa decisión política de esta prestación de servicios sin decírselo a la candidata, me parece que es un abuso de confianza y tristemente me entero por la prensa de que Milton Lee estaba asociado a una factura de mi campaña y me decepciona más cuando se me trata de acusar a mí de una decisión que yo no tomé, que tomó Carolina García”, afirmó Oliva.