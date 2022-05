“RAE no es la única institución que fija las normas”: Ministro de educación defiende uso de “les niñes” pese a críticas

Hace una semana la subsecretaría de la niñez lanzó un instructivo para referirse a la niñez y la adolescencia. En él, se especifica que decir “menores” es incorrecto y se debiese hablar de niños, niñas, niñes y/o adolescentes, entre otras cosas.

A través de Twitter, un usuario preguntó a la Real Academia Española si era correcto este uso del lenguaje, recibiendo como respuesta: “Si se refiere al conjunto de todos los niños, con independencia de su sexo/género, el uso de la letra «e» es, además de ajeno a la morfología del español, innecesario, pues el masculino «niños» ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

Pese a esto, en una entrevista en CNN, consultado por el término “les niñes”, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, dijo: “La RAE es una institución en la que, dentro de sus principios está fijar las normas pero no es la única institución que puede establecer cuáles son las maneras. Por lo tanto uno puede decir me rijo por la RAE en este aspecto, pero en otros no”.

Por el contrario, el ex ministro de la cartera, Raúl Figueroa dijo no estar de acuerdo con este término comentando: “En esto hay que ser claro. Por supuesto que tenemos que generar todas las condiciones para que a través de distintos mecanismos, y el lenguaje es uno de ellos, no se genere sesgo y no se den señales de discriminación. Pero eso no significa alterar el lenguaje y destruir la gramática”.

Agregando: “Mantener la pureza de un idioma como el castellano requiere ciertas reglas gramaticales. Si las distorsionamos sistemáticamente genera confusión e incluso se prestan para la burla. Eso genera un efecto totalmente contrario al que supongo las autoridades buscan”.