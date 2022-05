Fallece el esposo de una de las profesoras asesinadas en el tiroteo de Texas: “Murió de dolor”

El atentado ocurrido en una escuela de niños de Texas sigue cobrando víctimas, porque aparte de los 19 menores fallecidos junto a dos profesoras, este jueves también perdió la vida el esposo de una de ellas.

Se trata de Joe García, marido de Irma García (una de las educadoras asesinadas durante el tiroteo), quien tuvo un infarto debido al duelo que estaba viviendo, según informaron sus familiares y medios locales.

Uno de los sobrinos de la pareja, John Martínez, reveló vía Twitter que Joe García “murió de dolor”, donde también destacó que sus tíos se enamoraron cuando estaban en el colegio y que dejaron a cuatro hijos de 23, 19, 15 y 13 años.

Salvador Ramos, autor del atentado, entró el pasado 24 de mayo al colegio Robb Elementary donde abrió fuego contra los estudiantes y profesoras de una sala. Irma García era una de ellas, quien llevaba 23 años ejerciendo en ese lugar y durante el ataque se ubicó como escudo humano para proteger a los estudiantes.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022