Presidente Boric desde Canadá: “Tenemos en común una nueva relación con nuestros pueblos indígenas, en como se integran al desarrollo al que todos aspiramos”

“No me cabe ninguna duda de que vamos a poder consolidar el liderazgo de Chile a nivel internacional, en conjunto con los principios que compartimos con Canadá”, aseguró el presidente Gabriel Boric, ante su llegada al Parlamento de Canadá.

Durante su reunión con el primer ministro Justin Trudeau, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, y la canciller chilena, Antonia Urrejola, firmaron el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

“Hemos hablado sobre la importancia que le damos a la defensa irrestricta a los DD.HH., decimos con fuerza que Chile y Canadá levantaremos nuestras voces para que se respeten”, aseguró el mandatario sobre el encuentro con Trudeau.

Asimismo, el presidente aseveró que con Canadá “tenemos en común una nueva relación con nuestros pueblos indígenas, en como se integran al desarrollo al que todos aspiramos”.

¿Qué se viene en la visita de Boric a Canadá?

Tras el punto de prensa en conjunto, a las 12.15 en el Hotel Fairmont, participará en un almuerzo de trabajo con CEOs de empresas canadienses en Chile, ofrecido por el Canadian Council for the Americas. Scotiabank, Ontario Teachers’ Pension Plan, ATCO, Caisse de dépôt et placement du Québec, Innergex, Kinross, Lundin y Teck son las empresas que participarán del encuentro.

Ya durante la tarde, a las 15.00 el Mandatario sostendrá un encuentro con la comunidad chilena residente en aquel Canadá, y a las 16.30, asistirá junto a Tudreau a una conferencia sobre medioambiente con jóvenes estudiantes. Y a eso de las 18.20, la gira del Presidente Boric culminará con una cena formal junto al primer ministro.

Por su parte, la canciller chilena, Antonia Urrejola, señaló que será una jornada “intensa”, y puso énfasis en tres ejes: pueblos indígenas, protección de los océanos y el cambio climático, y el control de armas.

“Vamos a poder repasar un conjunto de temas que Canadá para nosotros va a ser muy importante, como es el tema de los pueblos indígenas, el trabajo conjunto que estamos haciendo de la protección de los océanos y el cambio climático y, además, poder conocer los anuncios recientes que hizo el primer ministro en materia de control de armas, algo que el propio Presidente en su cuenta pública también quiso destacar”, precisó la canciller.

Cerca de las 21.00, el Presidente Boric, junto a la delegación, debería despegar desde el aeropuerto internacional Macdonald-Cartier rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, en un vuelo que se estima de 5 horas y 45 minutos, para dar inicio a su participación en la IX Cumbre de las Américas y continuar con su gira internacional.

La ecología: El tema central de la gira del presidente Boric

Durante la Cuenta Pública del 1 de junio, el presidente prometió que “nuestra política exterior liderada por nuestra canciller será turquesa”.

“¿Qué significa eso? Con un foco verde en la protección de la biodiversidad, y uno azul en la protección de los océanos en la cual Chile es pionero en el mundo, en el mundo entero nos están observando”, dijo y explicó que este término fue utilizado en el último periodo de gobierno de Michelle Bachelet.

Asimismo, aseveró que “A través de ella, vamos a impulsar la cooperación internacional y el multilateralismo desde el sur global, con una perspectiva ecológica”.

En conversación con Emol, la canciller señaló que “esa es una iniciativa que hemos estado liderando con el acompañamiento de Canadá, que es el lanzamiento de la coalición américas por la protección de los océanos”.

“A través de esta coalición, lo que queremos es refrendar nuestro compromiso con la protección de los océanos y el objetivo es que los países del Pacífico de este lado del hemisferio, es suscribamos este acuerdo para que podamos ojalá establecer una reserva marina desde Canadá hasta Chiloé”, subrayó.

Además señaló que “nuestro objetivo es que esto termine en una gran reserva conectada entre todos los países que dan al Pacífico”.

Desde el Gobierno, informaron que el jefe de Estado hablará de la política turquesa en su intervención ante el plenario de la Cumbre de las Américas, donde la destacará como uno de los ejes de su gestión en RR.EE. y en otras actividades relacionadas con el cambio climático y sus efectos sobre la ciudadanía.