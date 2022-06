Lilibet: Meghan y Harry compartieron la primera foto de su hija para su cumpleaños

En medio de las celebraciones por el Jubileo de Platino de la reina Iasabel II, su bisnieta Lilibet Diana cumplió un año, específicamente el 4 de junio, y por primera vez, sus padres Meghan y Harry, publicaron una foto de ella.

La celebración fue con un picnic familiar en Frogmore Cottage, la residencia en Windsor de los duques de Sussex y las fotos las tomó una amiga de la familia, la fotógrafa Misan Harriman, quien publicó algunas fotos en su cuenta de Twitter:

“¡Fue un privilegio celebrar el primer cumpleaños de Lilibet con mi familia y la de ella! Alegría y caras pintadas por todas partes”

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu

— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022