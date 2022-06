“Bienvenida de vuelta”: Presidente Gabriel Boric reacciona a la decisión de Bachelet de dejar la ONU

Michelle Bachelet anunció que no volverá a postular a su cargo como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, finalizando así un periodo de cuatro años en donde también anunció su regreso a Chile.

La expresidenta del país hizo el anuncio en su mensaje de apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos y posteriormente lo publicó en sus redes sociales.

Hoy he hablado ante @UN_HRC, abriendo mi última sesión como Alta Comisionada. No me presentaré a un segundo mandato por razones personales. Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos.

