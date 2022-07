Eduardo Frei anuncia que votará Rechazo: “Exhorto a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, de contar con una Nueva Carta Fundamental”

A través de una carta y un video, el ex presidente Eduardo Frei anunció su decisión de votar Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

“Las chilenas y chilenos tendremos la oportunidad de expresarnos en las urnas en el plebiscito del 4 de septiembre. Aprobar o rechazar son opciones igualmente legítimas y viables”, afirmó.

El ex jefe de Estado aseveró que “al adoptar mi decisión he tenido presente que hay elementos en el trabajo de la CC que son valiosos. Me refiero al tránsito hacia un Estado Social y Democrático de derechos, a la ampliación de los derechos sociales, al reconocimiento de los pueblos originarios y la multiculturalidad, a los derechos de las minorías sexuales, a la supresión de las leyes supramayoritarias, y a la definición de nuevas formas de participación. En lo económico respaldo el fin del Estado subsidiario. Y ciertamente, valoro el fortalecimiento de los derechos de la mujer, la preocupación más profunda por el cambio climático, y la aparición de otros derechos, particularmente aquellos asociados a las nuevas tecnologías.

“Sin embargo, tengo discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Me limitaré a profundizar cuatro asuntos principales”, sostuvo.

Ante esto, aseveró que “anuncio que votaré Rechazo y exhorto a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, de contar con una Nueva Carta Fundamental”.

Revisa la declaración del ex mandatario, Eduardo Frei, aquí: