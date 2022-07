“Estoy por el Apruebo”: Michelle Bachelet confirma su decisión para el plebiscito

Durante una conferencia de prensa de la ONU en Perú, la ex presidenta Michelle Bachelet afirmó tener “una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el apruebo”.

“Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé’. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo”, recalcó la ex mandataria.