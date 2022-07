Las siete verdades de Sergio Micco tras su salida del INDH: “Habiendo recuperado mi libertad de expresión, procederé a usarla con toda la fuerza”

A través de su cuenta de Twitter, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, publicó un listado de “siete verdades” sobre su trabajo al interior del INDH en el el marco del estallido social, denunciando presiones y asegurando que debió realizar ciertas declaraciones empujado por “fake news” que usaron su nombre.

“Habiendo recuperado mi libertad de expresión, procederé a usarla con toda la fuerza que tengo”, manifestó Micco, quien dejó su cargo el pasado 12 de julio, luego de que los nuevos consejeros del organismo, junto a dos antiguos integrantes, pidieran su renuncia tras duras críticas a su gestión luego del 18 de octubre.

Según el abogado, “a partir del 18 de octubre del 2019 se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Esto fue afirmado en forma unánime por el consejo del INDH”, al tiempo que -como segundo punto- afirmó que al día de hoy el Estado chileno no ha cumplido su tarea de investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos, por lo que “la dirección del Instituto ha dicho que estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia”.

Asimismo, reiteró que en el país no hay antecedentes que acrediten una supuesta violación sistemática de derechos humanos en contexto del estallido social. “Hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile, el Estado de Chile organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad. No hay ningún informe internacional de derechos humanos que diga lo contrario, ni tampoco el INDH”, escribió.

En el cuarto punto de su declaración, Micco señaló que ue se vio “obligado” por “fake news” que usaron su nombre, a salir a realizar declaraciones en torno al punto anterior. “El 3 de noviembre del 2019 me vi en la obligación de decir que no creía que habían violaciones sistemáticas, porque falsamente se me atribuyó haber dicho lo contrario y tal mentira se difundió en Chile y Europa”, dijo el abogado.

“Me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del instituto y dije que en Chile no los había”, aseveró el también profesor universitario.

En la última parte de su publicación, el ex director del INDH aseveró que “estas son mis siete primeras verdades, que afirmo con humildad y con toda la fuerza que tengo. Es hora de descansar por hoy”

