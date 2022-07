Alergias: El hallazgo clave de un equipo liderado por un chileno

Un nuevo estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, identificó por primera vez el rol que tiene el gen Rab44 en la liberación de las moléculas que causan las alergias, un proceso conocido como “degranulación de los mastocitos”, el cual podría mejorar el lugar del organismo donde un fármaco ejerce su acción para futuros tratamientos profilácticos.

La investigación fue dirigida por los doctores en Inmunología y codirectores del laboratorio “Bases moleculares de anomalías en la homeostasis inmune”, en el Instituto Imagine de la Université Paris Cité, Francia, la científica Gaël Ménasché y Fernando Sepúlveda, también bioquímico de la Universidad de Chile.

Los mastocitos son células de la inmunidad innata, un tipo de glóbulo blanco que se ha implicado en la aparición de reacciones alérgicas, y “es precisamente este fenómeno de desgranulación el que conduce a reacciones alérgicas inflamatorias”, explicó Ménasché.

Hacia futuro, el equipo intentará desarrollar un enfoque terapéutico de este tipo para prevenir y tratar las alergias de todo tipo, sin importar qué tipo manifestaciones alérgicas sean (cutáneas (urticaria, dermatitis), respiratorias (asma), digestivas (alergias alimentarias) o generalizadas (anafilaxia)), todas están provocadas por la activación de los mastocitos que liberan mediadores preformados.