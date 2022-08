“Superioridad moral”: Ministro Jackson pidió disculpas por los coletazos de sus dichos

“No los comparto, no estamos en tiempos de superioridades morales ni generacionales. Muy por el contrario, tenemos que ser convocantes”, aseguró en Duna en Punto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, sobre los dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

En una entrevista en la plataforma Twitch, junto al streamer conocido como Wingz y la editora de Contexto Factual, Valentina Matus, el secretario de Estado señaló que la diferencia que tiene con los gobiernos anteriores es que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

“Tratamos de decir las cosas de forma directa, porque es así como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo”, agregó.

Estos dichos generaron las reacciones de diversos parlamentarios.

Los mismos que legislan a favor del delincuente…

Que no tienen “pudor” interviniendo una elección…

Los que hacen poco y nada por parar la inflación… La historia comienza con “ellos”…

Bájense del unicornio 🦄 https://t.co/2oKNG2N0fh — Diputado Juan Irarrázaval (@JIrarrazavalR) August 3, 2022

Ese afán de superioridad moral seguramente es lo que deben corregir. Van camino a ser el peor Gobierno tras retorno de la Democracia. https://t.co/uwjsY8EtFo — Miguel Angel Calisto (@MiguelCalisto) August 3, 2022

Nosotros jamás pedimos sacar de un programa a periodistas que nos incomodaban en las entrevistas, no nos instalaron la Contraloría en La Moneda en gobiernos de centroizquierda, ni cancelamos a las personas que piensan distinto. Tenemos una escala distinta, definitivamente. https://t.co/1OONNHHs5k — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 3, 2022

Instalados desde una superioridad moral inaceptable, en todo Chile la gran parte de sus representantes, piensan igual q el sr Ministro. Por eso les ha ido como les ha ido. Seguro @GiorgioJackson dirá q lo sacaron de contexto.https://t.co/ZvZ1eEXNVU — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) August 3, 2022

La explicación de Giorgio Jackson

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de la Segpres aseveró:

Anoche en una conversación frente a una audiencia que se identifica como “apolítica”, y en el contexto de una larga conversación, me expresé mal sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes, justificadamente, se sintieron ofendidos. — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) August 3, 2022

Esto sólo es posible con la combinación de distintas experiencias trabajando conjuntamente. Obviamente la política no comienza con nosotros. Y mi compromiso es con la unidad de todas las fuerzas transformadoras, aprendiendo de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron. — Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) August 3, 2022

Además, en un punto de prensa, el ministro aseveró que No podía partir sin reconocer que el día de ayer (…) me expresé mal, no debí haber dicho algunas cosas de ideas políticas en la forma en que lo dije”.

“No hay ningún discurso a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad”, afirmó.

Asimismo, aseveró que “le he ofrecido disculpas a las distintas personas que se han sentido ofendidas”.