Tellier cambia el tono: “Quieren poner al PC de punta de lanza (…) que va a cerrar las puertas a todo, y estamos arriba en los acuerdos”

“Quieren ponerme de punta de lanza, no a mi, al partido, como que el partido va a cerrar las puertas a todo acuerdo. Y eso no es así. Desde un comienzo he dicho, estamos trabajando en privado y espero que pronto salga humo blanco”.

Con este mensaje, Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, mitigó el tono respecto a sus dichos en la Radio Nuevo Mundo durante el fin de semana, donde señaló: “No sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”.

Por otro lado, en entrevista con Radio Universo explicó por qué no usa el término “reformar”, sobre lo que sostuvo que “antes de aprobar la Constitución no podemos reformar nada, y es complejo que los partidos políticos nos arroguemos la potestad de que podemos reformar la Constitución. Lo podemos hacer una vez que esté aprobada y de acuerdo a lo que la misma Constitución dice”.

El término que usó para referirse a posibles cambios fue “perfilar”, punto donde manifestó: “Yo parto de la valoración del texto de nueva Constitución (…). Sí, puede permitir perfilamientos más claros y una modelación mejor de algunas materias, que tiene que hacerse a través de las leyes con las cuales se va a poner en práctica la nueva Constitución. En eso estamos”.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también fue consultada sobre el tema en medio de la convocatoria para que el oficialismo se ponga de acuerdo en generar una propuesta de temas que se necesiten reformar en la nueva Carta Magna si gana el Apruebo.

Vallejo recordó que es vocera del Gobierno y no del PC, y se refirió al uso de la palabra “perfilar”, donde sostuvo que están los caminos “en posición de avanzar y dialogar”.

Teillier se volvió a referir al tema y destacó lo mencionado por Vallejo: “Yo me quedo con lo que dijo (ayer) la ministra Camila Vallejo, será precisar, mejorar, perfilar; lo importante es que se llegue a un acuerdo. Y nosotros estamos en eso”.

“Nosotros queremos perfilar mejor, en eso estamos. Ahora, ¿cómo eso se compatibiliza con otros que requieren, a lo mejor, reformas más profundas? no lo sé. Eso va a quedar expresado en el documento, porque un documento de esa naturaleza tiene que contar con la aprobación de todos y todas, porque no se le puede obligar a uno a firmar un documento en que no está de acuerdo o con una parte sustancial no lo está. Para llegar a acuerdos, a veces todos tenemos que ceder algo, un poquito”, sostuvo, insistiendo en que “estamos subidos, estamos arriba” en los acuerdos, y que estos se podrán conocer en cosa de “días”.