“Presidente de un crucero”: Jimmy Fallon se ríe de foto presidencial de Gabriel Boric

El reconocido comediante estadounidense Jimmy Fallon, se burló de la foto presidencial del mandatario Gabriel Boric, sobre quien manifestó que parecía “el presidente de un crucero”.

Todo era parte de un monólogo donde se mofaba sobre qué tema “realmente” hablarían distintos presidentes que acudieron a la asamblea de la ONU, pero en base a sus fotos.

The UN Leaders’ speeches this year are a bit unconventional. #UNGA #FallonTonight pic.twitter.com/Lazxotrax0

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 21, 2022