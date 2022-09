La misión DART: La nave con que la NASA busca desviar un asteroide para proteger a la Tierra

La nave espacial Double Asteroid Redirection Test (DART) de la Nasa recientemente vio por primera vez a Didymos, el sistema de doble asteroide que incluye a su objetivo, Dimorphos.

El próximo 26 de septiembre, DART se estrellará intencionalmente contra Dimorphos, la pequeña luna del asteroide Didymos.

DART sets sights on asteroid target ☄️🛰️@NASA‘s #DARTMission spacecraft recently got a first look at Didymos and its asteroid moonlet, Dimorphos. On Sept. 26, DART will intentionally impact Dimorphos to change its speed & orbit.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 7, 2022