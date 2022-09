¿Por qué en septiembre se intensifican los suicidios en Chile?

Una muerte cada 40 segundos. Esto es lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica como personas que cometen suicidio, lo que corresponde a 700.000 personas

Según las estimaciones, entre el año 2000 y el 2019, América Latina tuvo un incrementó del 17% en esta tasa, siendo un gran desafío llegar a cumplir la meta de reducirlos a un tercio hacia 2030, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Expertos apuntan que la depresión es un factor importante al hablar de suicidio. “Un adolescente deprimido tiene 30 veces más riesgo de suicidio”, sostuvo el doctor Roberto Amon, profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y director médico de iPsiquiatría.

El Dr. Ricardo Corral, médico psiquiatra y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), asegura que “otros estresores muy frecuentes que incrementan la vulnerabilidad de las personas son la ansiedad, el insomnio y la tristeza, factores de riesgo que contribuyen a incrementar la depresión y el suicidio. Muchas veces estos factores se vinculan con conductas de maltrato, como el acoso y el abuso sexual y el bullying. Además, es importante atender a la presencia de componentes psicosociales que intervienen, como la pandemia, la cuarentena, la inseguridad, la crisis económica y la pobreza, entre otros”.

Con la primavera suelen aumentar las tasas de suicidio, un fenómeno relacionado a los cambios en el clima. Producto de una mayor exposición al Sol se genera más serotonina a nivel cerebral, lo que en personas sin trastornos del ánimo genera un incremento en los niveles de energía. Sin embargo, en un paciente con depresión, por ejemplo, este escenario contrasta con su estado de ánimo decaído, ocasionando una sensación de soledad y aislamiento.

“Al llegar la primavera, la mayoría mejoramos nuestro estado de ánimo, se reactiva la vida social, se anuncian las Fiestas Patrias. Todos parecen motivados, pero no quienes se sienten mal emocionalmente. Su entorno trata de convencerle, generando presión e impotencia. Aumentan los sentimientos de inadecuación personal y la falta de comprensión del contexto agudiza los sentimientos de soledad con lo que crece la angustia y la desesperanza y, en algunos casos, los pensamientos de atentar contra la vida propia”, dice la psicóloga de Clínica Las Condes, Lorena Ceballos.

La OPS sostiene que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años. Sin dejar de lado que, son las personas de 45 a 59 años quienes tienen la tasa de suicidio más alta de la región, seguidas por las de 70 años o más. Además, la OPS remarca que alrededor del 79% de los suicidios en la Región de las Américas ocurren en hombres. Así como, la tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es tres veces mayor a la de las mujeres.

Por otro lado, la ayuda y apoyo de la familia, los amigos y los profesionales de la salud puede influir de manera importante en una situación donde hay pensamientos suicidas. La Dra. Andrea Otero, médica especialista en psicología clínica y presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, hace un llamado sobre las medidas de precaución que se pueden implementar desde el colegio, trabajo y familia.

“Debemos estar atentos y despejar prejuicios como que la depresión se corrige con compañía o tomándose vacaciones; no, la depresión es una enfermedad y requiere tratamiento. No es un tema voluntario, así como los individuos con hipertensión o con diabetes deben bajar la presión y la glucosa con medicación, en la depresión hay un trastorno metabólico en el cerebro que solo con la voluntad no se corrige. La persona que tiene un padecimiento mental debe recurrir a un médico psiquiatra para hacer una evaluación completa y un diagnóstico e iniciar un tratamiento”, concluye el Dr. Ricardo Corral.