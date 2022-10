Un precedente histórico: Por primera vez se entregó un carnet no binario en Chile

Esta mañana, el Registro Civil entregó la primera cédula de identidad no binaria en Chile.

El documento histórico pertenece a Shane Cienfuegos (29), activista por los derechos de las diversidades sexuales

“No es una victoria propia, es una victoria colectiva”, manifestó Cienfuegos en entrevista con 24 Horas.

Eso sí, esto no llegó de la noche a la mañana, ya que Shane intentó ser reconocido como persona no binaria durante nueve años, y no habría sido posible sin una sentencia judicial dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Shane Cienfuegos habló sobre el reconocimiento tras recibir la primera cédula de identidad no binaria en Chile. 🎥© AgenciaUno TV/Carolina Reyes pic.twitter.com/WrEVbomFLR — AgenciaUno (@agenciaunochile) October 14, 2022

“Nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres”

“Es impresentable que la solución sea la vía judicial. Esto debe ser un trámite administrativo, gratuito, que baste para ello que la persona diga cómo quiere ser identificada“, manifestó la abogada del caso Lorena Lorca.

La experta señaló que “es el primer caso de una persona adulta con sentencia de una Corte de Apelaciones, pero existen demasiados casos más que requieren que esto no necesite una defensa judicial”.

🇨🇱 [AHORA] Shane Cienfuegos sale del Registro Civil y celebra con una performance: hoy se convierte en la primera persona de Chile con un carnet de identidad no binario 💜🖤 pic.twitter.com/JyLsPI4wNy — Agencia Presentes (@PresentesLatam) October 14, 2022

El argumento utilizado para lograr el fallo fue el reconocimiento de que el nombre legal le genera menoscabo y que el sexo registral no corresponde a su identidad, por lo que debió rectificarse e indicar que procede “reconocer a la parte peticionaria su propia identidad sin más clasificación ni estereotipos que su propia autodeterminación”.

La sentencia se fundamentó la Ley de Identidad de Género, la cual reconoce como principio general el derecho a la identidad para toda persona.

“Nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres”, sostuvo Cienfuegos, quien en la parte donde va situada la letra del sexo de su carnet tiene una X.