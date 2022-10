“Le exijo respeto”: Presidente Boric respondió a quien lo increpó por la Constitución  

Durante la jornada de este jueves se vivió un tenso momento en el encuentro nacional de la Pequeña Empresa -convocado por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme)- entre el Presidente Gabriel Boric y un asistente.

El hecho ocurrió mientras el Mandatario realizaba su discurso:

“A mí la gente que soba el lomo, que se acerca solo para decir que las cosas están bien o que anda con un discurso por delante y otro por detrás no me gusta nada, y por eso a mí me gusta que las cosas las digamos de frente; me gusta que conversemos con la verdad, me gusta que nos hagan críticas constructivas”, expresó.

“Y quiero que sepan, y esto lo he repetido reiteradamente y creo que desgraciadamente en la política lo hacemos muy poco, que tenemos que ser capaces de escuchar a quien piensa distinto, porque en quien piensa distinto pueden haber un punto de vista que enriquezca el nuestro”, complementó.