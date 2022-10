“Se tomó el peso en este Gobierno de la situación”: Presidente de la CChC emplazó a exautoridades

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, lanzó una dura crítica al gobierno de Sebastián Piñera y especialmente al exministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, respecto a los difíciles momentos que vive el sector en los últimos años.

Errázuriz se refirió al alto costo de los proyectos y las alzas de las tasas de interés en los créditos hipotecarios, lo que ha llevado a que la banca eleve las restricciones para otorgar financiamiento.

Ante esto destacó el trabajo que han realizado con el actual Gobierno con miras a adecuar el alza en los costos de los materiales de construcción para los contratos en obras públicas, donde afirmó que ha visto “mucha” voluntad de las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en resolver la situación, algo que no sucedió con las exautoridades.

“Este tema del reajuste de los contratos en ejecución es el tema que nos ha afectado, porque a los futuros contratos sí se aplicó ese cambio de normativa, donde se van a reajustar de acuerdo a una variación de un polinomio, pero los contrato en ejecución es lo que ha tomado mucho tiempo, pero esto viene del gobierno pasado. Nosotros con el ministro Moreno conversamos esta situación y la verdad, la verdad, tengo que ser muy sincero, que se tomó el peso en este Gobierno de la situación y se empezó a trabajar de una manera tal de acelerar”, subrayó.

“A mí me parece que lo que hemos estado persiguiendo, insisto, del gobierno pasado, el reajuste polinómico de los contratos, no es más que ponerlo en moneda dura, digamos, cuando hay un alza desproporcionada, como es el caso, es reconocer esa alza, y eso me parece que es de toda justicia”, comentó Errázuriz.