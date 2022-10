“Si no es con su hija, al menos con su país”: Rusia enviará a la guerra a los deudores de pensión alimenticia

El gobierno ruso tomará una nueva medida para hacerle frente a la invasión que realizó a Ucrania, y es que enviará a la guerra a los padres que deban la pensión alimenticia de sus hijos.

Según el medio británico Daily Mail, los padres morosos serán llamados a unirse en el ejército y no podrán presentar ninguna excusa.

La idea de esto es ir en apoyo a las madres que se han visto afectadas y que los padres puedan saldar sus deudas con el dinero ganado en el área militar. Además, en caso de morir, también habría una compensación que iría hacia los hijos.

El portal alemán Deutsche Welle, afirma que un soldado ruso tiene un sueldo cercano a los 200.000 rublos al mes, es decir, cerca de tres millones de pesos chilenos. Esto es cinco veces más que el sueldo promedio en Rusia.

“Conozco a un tipo que no paga la pensión alimenticia y que vive al lado; es el padre de mi hija y es mi vecino. Desafortunadamente, todavía no es llamado, pero sería genial que mostrara responsabilidad, si no es con su hija, al menos con su país”, comentó al Daily Mail, Dana Borisova, presentadora de televisión y exmodelo de Play Boy, quien tiene una disputa legal con el padre de su hija.