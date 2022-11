“Demócratas”: La nueva colectividad liderada por Matías Walker, Ximena Rincón y Carlos Maldonado

Con el objetivo de proponer ideas y gestión para un “mejor país”, este miércoles un grupo de dirigentes, líderes políticos y sociales, y parlamentarios en ejercicio, lanzaron el colectivo “Demócratas”.

Dentro del partido en formación se encuentran los ex DC Ximena Rincón, Matías Walker y José Gabriel Alemparte, además del ex PPD Jorge Tarud y el ex radical Carlos Maldonado.

Durante la presentación, la presidenta de la colectividad, Ximena Rincón llamó a “dejar atrás las viejas y añejas rencillas que catalogan al mundo entre derechas e izquierdas. No más. Todas y todos tenemos algo que aportar”.

“Estamos probablemente en el momento más crudo de la democracia que hayamos recordado, una democracia que vive entre dos grandes desafíos: el enfrentar la delincuencia, narcotráfico y crisis migratoria; y enfrentar la crisis económica (…) Tenemos que ser capaces de enfrentar las dos cosas y desde Demócratas no aceptamos vetos. Creemos que la persona es el centro de la acción en política”, añadió la parlamentaria.

Por su parte, el senador Walker, primer vicepresidente nacional del partido en formación, dijo que la instancia “es una gran noticia para el sentido común ciudadano que tanto necesita Chile, y es una muy mala noticia para los extremos que quieren ver todo en blanco y negro”.

“Todos nuestros esfuerzos van a estar enfocados en unir a Chile, en tener una Constitución que sea la casa de todos”, agregó el parlamentario.

La semana pasada, Walker y Rincón oficializaron su renuncia a la Democracia Cristiana (DC), sumándose así a otras autoridades y personeros históricos que han dejado el partido en los últimos meses.

La definición de Demócratas

Desde Demócratas afirmaron que están “comprometidos con el fortalecimiento de la democracia como valor esencial de la sociedad y con el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos”.

“Es un partido democrático, humanista, pluralista, regionalista y no confesional”, señalaron.

En esta línea, algunos de sus principales principios son: Igualdad en dignidad; Libertad; Fortalecimiento del estado de derecho; Descentralización y desconcentración del poder; Justicia Social; Modelo económico efectivo, desconcentrado y sostenible; Respeto por el medio ambiente; Modernización del Estado; Equidad de género; Partido como instrumento al servicio de los ciudadanos.