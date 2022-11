Sin la Reina Isabel II y primera vez como monarca: Los 74 años de Carlos

Por primera vez el hijo de la Reina Isabel II, Carlos, celebrará su cumpleaños como rey y no como el eterno príncipe a sus 74 años.

Una de las ventajas de ser el soberano británico es que puedes celebrar tu cumpleaños dos veces: en la fecha real y en la oficial.

Según el Palacio de Buckingham, “las celebraciones oficiales para conmemorar el cumpleaños de los Soberanos a menudo se han llevado a cabo en un día diferente al del cumpleaños real, particularmente cuando el cumpleaños real no ha sido en verano. El Rey Eduardo VII, por ejemplo, nació el 9 de noviembre, pero su cumpleaños oficial se marcó durante todo su reinado en mayo o junio, cuando había una mayor probabilidad de buen clima para el Desfile de cumpleaños, también conocido como Trooping of the Colour”.

La celebración de los 74 años del monarca comenzaron a las 11:00 horas ( hora local) con una interpretación especial del Feliz cumpleaños por la banda de la Caballería Doméstica en el Palacio de Buckingham, donde nació en 1948, cuando su abuelo, el Rey Jorge VI, todavía estaba en el trono.

Desde el medio día, la Royal Horse Artillery de la Tropa de los Reyes disparó un saludo real de 41 cañones y, luego la Compañía de Artillería, seguirá con 62 cañonazos desde la Tower Wharf. Después, Carlos III volverá a ser Carlos para festejar con sus íntimos, Camila, la mujer amada, con William, Kate y sus tres nietos, pero lejos de Harry, su hijo menor.

Su cumpleaños coincide con el Día del Recuerdo en Londres cuando se rinde homenaje a los que lucharon en las guerras y los que murieron en conflicto. Es una de las fechas más especiales para la familia real y donde asisten la mayoría de sus miembros.

Con apenas dos meses en el trono, este cumpleaños será muy distinto a la mayoría de los que recuerda. El año pasado le tocó celebrarlo por primera vez sin su padre, el Duque de Edimburgo había muerto en abril casi con 100 años.

Este año, tocará celebrarlo sin su madre, la cual falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años.

¿Qué es el `Trooping the color´?

El Trooping of the Colour ha marcado el cumpleaños oficial del Soberano Británico durante más de 260 años. Más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos desfilan y se reúnen cada mes de junio en una gran demostración de precisión militar y equitación para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca.

El desfile se mueve desde el Palacio de Buckingham y baja por The Mall hasta Horse Guard’s Parade, junto con miembros de la familia real a caballo y en carruajes. La exhibición se cierra con un sobrevuelo de la RAF, observado por miembros de la familia real desde el balcón del Palacio de Buckingham.

La Reina Isabel II continuó con esa tradición porque su cumpleaños cayó fuera de los meses de verano, el 21 de abril. Por lo general, celebraba su fecha real de nacimiento en privado en el Castillo de Windsor, pero generalmente se marcaba con saludos con armas de fuego. Y si se trataba de una ocasión importante, saldría a dar un breve paseo como lo hizo en sus cumpleaños 80 y 90.