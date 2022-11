50 años después de Apolo 17: Nasa lanza cohete lunar

Tras 50 años, la humanidad busca volver a luna con el lanzamiento Artemis I de la Nasa, bautizado por la hermana melliza de Apolo en la mitología griega, que se llevó a cabo este miércoles.

El lanzamiento se completó tras casi tres meses de exasperantes fugas de combustibles que tuvieron al cohete yendo y viniendo entre el hangar y la plataforma. El huracán Ian obligó a guardarlo bajo techo a finales de septiembre, aunque la semana pasada aguantó al aire libre cuando Nicole pasó por la zona con ráfagas de más de 130 kilómetros por hora. Aunque el viento causó algunos daños, los responsables dieron luz verde al lanzamiento.

Cerca de unas 15.000 personas llenaron la zona del lanzamiento, y miles más acudieron a las playas y carreteras cercanas para presenciar la esperada heredera del Proyecto Apolo, que llevó a 12 astronautas a la Luna entre 1969 y 1972.

La misión Artemis I durará entre 39 y 42 días, dijeron funcionarios de la agencia. Durante ese tiempo, la Nasa podrá evaluar cómo le va a la cápsula Orión en el espacio antes de su primer vuelo tripulado, Artemis II, cuyo lanzamiento está programado para 2024.

El programa Artemis consta de varias fases. A la de estos días le seguirán Artemis II, en 2024, cuando la misión sí lleve cuatro tripulantes para orbitar la Luna, como se hará ahora. Y en 2025 vendrá Artemis III, probablemente la crucial, porque se volverá a pisar la superficie lunar y lo hará una mujer. Ella, además, viajará acompañada de una persona de color.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

