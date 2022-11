Aló: Las ondas del celular no son dañinas para la salud

Un mito que siempre ha existido es que las ondas de los celulares son dañinas para las salud. Sin embargo, esto no es así.

La Tasa de Absorción Específica, mejor conocida como SAR, es la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo absorbe al utilizar un dispositivo que las emita, como un smartphone.

Se mide la cantidad de vatios de energía que absorbe el cuerpo por cada kilo de masa corporal, y esto depende de varios componentes de cada dispositivo, como su potencia de transmisión o sus componentes. La radiación de los móviles.

Pese a lo que hemos escuchado, el rango de frecuencias que emiten los smartphones no es perjudicial, ya que está muy por debajo de los máximos establecidos a nivel internacional. Además, son ondas no ionizantes, por lo que no pueden afectar a la composición molecular.

De hecho, las radiofrecuencias de tu smartphone pueden producir un aumento de temperatura en las zonas de tu cuerpo expuestas, pero en muy baja medida, y el sistema termorregulador del cuerpo es capaz de disipar este aumento de temperatura fácilmente.

Además, en la actualidad, la ciencia no ha sido capaz de demostrar una correlación entre las ondas de radiofrecuencia y la aparición de enfermedades, por lo que no se puede decir que estas sean perjudiciales.

Según Alberto Nájera López, físico, doctor en Neurociencias, profesor, investigador y coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Castilla La Mancha, existe un aprovechamiento del desconocimiento para generar un ‘negocio del miedo’.

“Las ondas de radiofrecuencia son las que usamos para las telecomunicaciones, como el 5G o la telefonía. Estas están entre diez mil y cien mil veces por debajo de los límites establecidos como potencialmente peligrosos”, explicó Nájera.

¿Cómo saber cuál es el SAR de mi celular?

Pese a que siempre puedes buscarlo en Internet, también puedes acceder directamente desde tu móvil a su información de radiación, y hay diferentes métodos para hacerlo, aunque no todos están disponibles en todos los smartphones.

La primera manera de comprobarlo es tecleando *#07# en la aplicación de teléfono, tras lo cual te aparecerá un menú desplegable con las frecuencias que emite tu smartphone.

Por otra parte, en la sección de Información Legal que hay en tu móvil, dentro de Información del teléfono, debería aparecer también un apartado que te informe sobre la exposición a radiofrecuencias.

Otra forma es es buscar tu móvil u otro dispositivo en la web de la Oficina Federal Alemana para la Protección Radiológica, donde además de smartphones podrás consultar las emisiones de otros productos, como televisores.