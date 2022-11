¿Se podrá o no consumir alcohol en el mundial de Qatar?

Qatar es un país árabe donde el islam, que prohíbe el consumo de alcohol, es la religión oficial, y esta situación ha generado interrogantes entre los hinchas que viajarán a ver el Mundial de Fútbol 2022.

El país adhiere al wahabismo, una interpretación conservadora del islam, pero no es estrictamente “seco”, como la vecina Arabia Saudita. Existen actualmente lugares donde pueden consumirse bebidas alcohólicas, como en unos pocos hoteles y clubes autorizados —como el Club de Golf de Doha—, donde una pinta de cerveza puede costar US$ 18.

Además, los residentes extranjeros con permisos pueden comprar en la única licorería del país, para consumo doméstico. Considerando la enorme cantidad de trabajadores migrantes en Qatar, se trata de un número importante.

Esta opción, sin embargo, no está disponible para los visitantes y turistas, que no pueden traer alcohol a Qatar, ni siquiera desde el aeropuerto libre de impuestos. Y el consumo en lugares públicos está estrictamente prohibido, con penas de hasta seis meses de prisión.

A través de un comunicado, la FIFA informó que que no se venderá alcohol en los estadios del Mundial de Qatar

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks

— FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022