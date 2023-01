Anthony Hopkins celebró sus 47 años sin beber alcohol y animó a que más personas hagan lo mismo

El destacado actor británico Anthony Hopkins celebró a través de su cuenta de Instagram los 47 años que lleva sin beber alcohol, momento en el que también aprovechó de invitar y animar a otros para que sigan este mismo camino.

El actor detrás de Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes” aseguró que con este mensaje busca ser útil para las personas que están luchando contra esa adicción,algo que él vivió hace décadas.

Además comentó que hace 47 años estaba en una “situación desesperada, donde pudo ver que algo no iba bien en él, allí reconoció ser alcohólico y que esto pudo costarle la vida.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, señaló Hopkins el ganador del Oscar.