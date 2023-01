Chinche de arce: El insecto que llegó este verano a la capital ¿Qué hacer?

Cientos de usuarios en redes sociales de la región Metropolitana, han apuntado a la gran presencia de unos insectos voladores que permanecen en los árboles, los cuales fueron identificados como chinches de arce.

Se trata de una especie inofensiva, pero que busca refugio dentro de los árboles o la madera, razón por la cual también se han encontrado dentro de las casas.

En conversación con BioBioChile, el entomólogo Alfredo Ugarte, explicó que “estos son Boisea trivittata, es un chinche que no pica a la gente, no trae problemas. Este le chupa la sabia a las plantas y en especial al Acer. Hasta ahora se ha mantenido exclusivamente en ese árbol, pero cuando se acaben, seguramente invadirán otras plantas”.

El experto agregó que en caso de que se quiera deshacer de estos insectos, debe usarse un insecticida especial para insectos rastreros, ya que otros tienen menos efectividad.

Por otro lado agregó que “Si alguien se los come por accidente, o un perro se los come, no pasa nasa”, aseguró el entomólogo.