M&M se queda sin sus personajes por ser demasiado ¿políticamente correctos?

Durante esta semana, la empresa Mars -propietaria de los dulces M&M- anunció que jubilarán a sus conocidos personajes, los que a su vez son sus voceros oficiales.

La situación empezó hace un año, cuando la compañía hizo algunos cambios en los diseños de sus personajes femeninos: Al caramelo verde le cambiaron las botas de tacón estilo “gogó” por unas botas deportivas, mientras que al caramelo marrón, se le cambiaron los zapatos de taco aguja por unos de taco ancho.

Si bien desde la empresa esperaban que pasara desapercibido, no lo hizo. Según reportó CNN, se creó una campaña para “volver a hacer sexy” al M&M verde, la cual alcanzó las 20.000 firmas. También hubo críticas en medios como The Washington Post, señalando que “el cambio no era progresista”, mientras que desde Rolling Stone se reclamó el derecho del personaje a ser una “pequeña mujerzuela”.

Otro factor que se sumó fue cuando se integró el personaje morado, “diseñado para representar la aceptación e inclusividad”, los cuales se vendieron por el Día Internacional de la Mujer.

Este último cambio generó una ola de críticas desde el área política de derecha en Estados Unidos, de hecho Fox News, acusó a M&M de ser “woke” o “demasiado políticamente correcto”, buscando validación del público al lanzar un caramelo morado, asociado al movimiento feminista.

Con todo eso, la compañía decidió darlos de baja indefinidamente y según explicaron en un comunicado de Twitter.

“No estábamos seguros de que alguien se fuera a dar cuenta. Y definitivamente no pensábamos que esto fuera a romper la internet. Pero ahora lo entendemos: hasta el calzado de un caramelo puede ser polarizador. Que es lo último que M&M quería, ya que lo que más nos importa es unir a la gente”, señala.

Desde ahora la empresa tendrá a una persona como portavoz, la actriz Maya Rudolph, cuya misión será “defender el poder de la diversión para crear un mundo al que todo el mundo sienta que pertenece”.