“Es una de las más desafortunadas de su presidencia”: Editor de The Economist critica intervención de Gabriel Boric sobre Perú en Celac

“No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo, capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos”, expresó el presidente Gabriel Boric en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizó en Argentina.

Esta declaración fue criticada por el editor senior de la prestigiosa revista británica The Economist Michael Reid, especialista en Latinoamérica:

Esta intervención de @GabrielBoric es una de las mas desafortunadas de su presidencia. Debia también llamar a la extrema izquierda en el Peru, que incluye Sendero Luminoso, y a las economías ilegales, a dejar de atentar contra la democracia, la policía y los edificios público https://t.co/HZu9vQwc5G — Michael Reid (@michaelreid52) January 25, 2023

El periodista británico lleva más de tres décadas escribiendo sobre América Latina. Fue editor sénior de la sección The Americas de The Economist y actualmente escribe una columna periódica acerca de la región en la revista. Es autor del libro Forgotten Continent: A History of the New Latin America y ha colaborado con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

“Nadie serio justifica eso. Excesos y errores policiales inaceptables, sí, que hay que investigar. De eso habló Boric. Lo que no habló es el otro lado. Asalto a la democracia y muertes y mártires civiles buscados por los extremistas, que sí existen”, escribió respondiendo a un usuario que le señaló el número de civiles muertos.

Nadie serio justifica eso. Excesos y errores policiales inaceptables, sí, que hay que investigar. De eso habló Boric. Lo que no habló es el otro lado. Asalto a la democracia, y muertes y mártires civiles buscados por los extremistas, que sí existen. https://t.co/hCDARqMDDk — Michael Reid (@michaelreid52) January 25, 2023

Además, los internautas cuestionaron a que el periodista aludiera a Sendero Luminoso, grupo terrorista que tuvo alta visibilidad en los tiempos de Alberto Fujimori. Una facción disidente de la guerrilla que lideró Abimael Guzmán sigue activa en la región selvática de Vizcatán, subsistiendo con el apoyo de narcotraficantes en esa parte del territorio peruano.

“Un policía incinerado, otros secuestrados, 14 civiles muertos por los bloqueos de carreteras, unos 400 policías heridos, algunos graves, hospitales sin entrega de oxigeno por los bloqueos”, escribió Reid, para ahondar en su punto, asegurado además que “no es verdad que los manifestantes no tienen apoyo económico”.

Un policía incinerado, otros secuestrados, 14 civiles muertos por los bloqueos de carreteras, unos 400 policías heridos, algunos graves, hospitales sin entrega de oxigeno por los bloqueos etc — Michael Reid (@michaelreid52) January 25, 2023

Veo que Ud fue editora de Piauí, una publicación a que leo y respeto mucho. No es verdad que los manifestantes no tienen apoyo económico. Tienen bastante, y tienen dinamita, huaracas, rocas, bombardas. Sugiero con todo respeto que venga al Peru para ver para si mismo la realidad. https://t.co/Fcish3z16m — Michael Reid (@michaelreid52) January 25, 2023

Quien también se refirió a la intervención del jefe de Estado fue la abogada y especialista en relaciones exteriores, Paulina Astroz, que señaló que “creo que se deben defender los DD.HH. pero no es pertinente decirle a países vecinos cómo deben actuar. No fue una intervención de alguien que conozca las relaciones internacionales”.