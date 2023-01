Kiska, la orca “más solitaria del mundo” vive en tristes condiciones

Hace pocos días se ha viralizado un video en el que se ve una piscina gigante rodeada por un campo cubierto de nieve y, en su interior, una orca que vive ahí desde hace más de 11 años.

Se trata de Kiska, una orca de 4.000 kilos capturada en octubre de 1979 en Islandia cuando solo tenía 3 años. Hoy vive en Marineland, un zoológico temático ubicado en Ontario, Canadá. Es conocida como “La orca más solitaria del mundo”, pues ha sobrevivido a todos sus 20 compañeros de tanque, durante estos 40 años, quienes fallecieron o fueron trasladados por problemas de adaptación; y a sus cinco crías que murieron todas días después de nacer o siendo muy jóvenes.

Según expertos en fauna marina, “en ese tipo de condiciones, las orcas exhiben una amplia gama de comportamientos anormales y, a menudo, mueren a una edad temprana de infecciones y otras condiciones de salud que son poco comunes en un entorno salvaje”. Pero por algún motivo, Kisha ha sobrevivido.

Con imágenes capturadas por un dron, se pudo reflejar cuál era el estado actual de Kiska en medio de las frías aguas del parque de atracciones. Allí se le ve nadando completamente sola, dado que está separada de otros cetáceos que hay en una piscina contigua a la suya.

La persona que difundió el video fue Phil Demers, quien en el pasado entrenó a orcas de ese parque y actualmente lucha por la liberación de esos animales marinos.

New video taken Jan 14, 2023 above MarineLand and their last surviving orca Kiska. Her conditions continue to deteriorate while she floats in solitude. pic.twitter.com/9LCFl4sJDI

— Phil Demers (@walruswhisperer) January 14, 2023