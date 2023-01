A los 45 años murió Annie Wersching, actriz de, “The las of Us”, “Star Trek: Picard” y “24”

La actriz norteamericana Annie Wersching ha fallecido a los 45 años de edad como consecuencia del cáncer que le fue diagnosticado en 2020. Eso no impidió que siguiera trabajando, pero la enfermedad ha podido con la intérprete original de Tess en ‘The Last of Us’.

Según Deadline a pesar de luchar contra su enfermedad, Annie siguió trabajando en series como Star Trek: Picard y en The Rookie. Su marido, el actor Stephen Full, en un comunicado dijo que: “Hoy hay un vacío en el alma de la familia, pero nos dejaron las herramientas para llenarlo. Ella siempre encontró maravillas en momentos simples. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encontrara. Ve a encontrarla, está en todas partes y la encontraremos, lo haremos”.

Su carrera

Wersching debutó como actriz en 2002 con un pequeño papel en un episodio de ‘Star Trek: Enterprise’, dándose la casualidad que su último papel fue también en ese universo, ya que dio vida a la Reina Borg en la segunda temporada de ‘Star Trek: Picard’.

Su carrera se desarrolló principalmente en televisión, haciendo apariciones episódicas en títulos como ‘Frasier’, ‘Boston Legal’ o ‘Sobrenatural’ hasta que en 2007 le llegó su primera gran oportunidad fichando por ‘Hospital General’, apareciendo en 80 episodios de esa serie.

Poco después fichó por ’24’, dando vida a Renee Walker en la temporada 7 y 8 de la mítica serie protagonizada por Kiefer Sutherland. Tras su paso por ’24’, Wersching tuvo papeles importantes en títulos como ‘Bosch’, ‘The Vampire Diaries’, ‘Timeless’ o ‘Runaways’.

Reacciones

Su esposo, Stephen Full, confirmó la noticia con un emotivo mensaje a la actriz: “Hoy hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo”, consignó EFE.

“Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS!, hasta que estuvimos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírla. Adiós, cariño. ‘Te amo pequeña familia…”, añadió, en una entrevista con CNN.

Ever Carradine, actriz de The Handsmaid Tale, abrió una iniciativa en GoFoundMe con el fin de reunir dinero en apoyo a los hijos de Annie Wersching y de su esposo.

La también actriz escribió en la causa: “Para que puedan continuar viviendo la vida de una manera que sepa que enorgullecerá a Annie”.

Annie Wersching llegó a las series de televisión luego de formar parte de la telenovela estadounidense General Hospital. Desde ahí, pasó por varias producciones tales como Runaways, Revolution, The Rookie y Star Trek: Picard, además de las ficciones mencionadas anteriormente.