Todo lo que debes saber del Caso Relojes: La investigación que complica a Tonka Tomicic y Parived

Fue “un acto reactivo a nuestra crítica al procedimiento e investigación en general” aseguró el abogado de Marco Antonio López Spagui, pareja del la conductora de televisión Tonka Tomicic y más conocido como Parived, tras la orden de detención en contra de su representado.

Durante este miércoles, Fiscalía ordenó la captura de Parived, quien se encuentra en calidad de imputado en el denominado “Caso Relojes”, acusado del delito de receptación.

El representante de López, Mario Vargas, solicitó que “con la mayor brevedad posible” se fijara una audiencia de control judicial previa a la formalización, puesto que su representado “se considera afectado por la investigación seguida en la presente causa”.

“Habiendo transcurrido 5 años desde que se inició esta causa y más de dos años desde que tenemos conocimiento de que mi representado tiene la calidad de imputado, sin habérsenos entregado ningún antecedente respecto a cuál es la imputación concreta que pesa sobre esta parte y, considerando todos los daños de carácter personales y profesionales que ha generado esta investigación, venimos en solicitar que se fije un plazo para que el Ministerio Público de a conocer los hechos investigados”, añadió el defensor.

“Mi representado es inocente de los cargos que aparentemente se le quieren imputar. Apenas tenga contacto con él, vamos a tomar todas las medidas para ponernos a disposición”, afirmó.

El día martes se realizó una serie de allanamientos en distintas zonas del país, en el marco del “caso relojes”, una investigación que abarca la venta y compra de joyas robadas.

Uno de los procedimientos que captó la atención mediática fue el allanamiento de la vivienda que comparten Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, y su pareja, la animadora de televisión Tonka Tomicic.

El registro en la casa de la pareja duró un poco más de una hora y se llevaron diversas especies.

En específico, en el proceso los policías incautaron 35 joyas y un reloj Rolex, todos de la propiedad de Tomicic. También se habrían llevado un computador.

Esto no significa que el reloj y las joyas incautadas sean robadas, sino que se trata de elementos que la policía consideró que podrían estar relacionados con la investigación.

Caso Relojes

En 2021, Ciper Chile reveló que el Ministerio Público indagaba -desde hace tres años- una red de chilenos dedicada al robo de joyas y relojes de lujo en el extranjero, que luego internaban y comercializaban en Chile.

En la causa a cargo del fiscal Eduardo Baeza, se investiga la existencia de tres delitos: contrabando, lavado de activos y receptación.

Respecto de este último delito, es que aparece el cónyuge de Tomicic como una de las personas que compró mercancía robada. Antecedentes de la Fiscalía apuntan a que adquirió tres relojes de marca Rolex, los cuales habrían sido pagados con cheques de la animadora. Además, el medio reveló en ese entonces que en la nómina de investigados figuran empresarios ligados a la comercialización de accesorios de lujo que operan con joyerías del centro de Santiago.

La reacción de Tonka Tomicic

Ante la aparición de diferentes reportajes en contra de su marido, Tomicic salió a desmentir los hechos continuamente, siendo la primera vez en agosto de 2021, cuando animaba el matinal Bienvenidos.

“Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente”, sentenció entonces, apuntando que “todo lo que tengo, lo he obtenido con esfuerzo y sacrificio. Jamás he tomado el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la forma en que me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”.

Sin embargo, un año después de que surgieran los reportajes, Tomicic habló con Francisco Saavedra a través de un live de Instagram, donde habló sobre el caso, apuntando que “decían que estaba involucrada en situaciones increíbles”, aunque, admitió que “yo no he hecho nada, nada incorrecto, nada reprochable”.

“Hay muchas personas investigadas, entre ellas está mi marido. Entiendo que todo se ha centrado en él porque es mi marido, pero creo que se ha hiper amplificado su figura”, aseveró.