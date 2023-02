¿Quiénes son los 94 opositores a los que Daniel Ortega les quitó su nacionalidad en Nicaragua?

Este 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Managua dio a conocer que quitó la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos el ex vicepresidente y escritor Sergio Ramírez.

El presidente del Tribunal, Ernesto Rodríguez dijo que los que ya no son considerados ciudadanos de Nicaragua están acusados de “traición a la patria” y son considerados “prófugos de la justicia”.

“Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población”, indicó el magistrado.

Entre los sancionados figura el obispo católico Silvio Báez, los ex comandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, la escritora Gioconda Belli y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.

Además de quitarles la nacionalidad, el juez ordenó la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua.

Wilfredo Miranda Aburto, periodista colaborador de El País, dio a conocer en sus redes sociales el documento con la lista completa de las personas afectadas, entre los que destacan los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Miranda Aburto explicó que la mayoría de los nicaragüenses afectados están exiliados en Costa Rica.

🔴 #Urgente | La dictadura Ortega-Murillo condena a 94 personas, les confisca los bienes y les quita la nacionalidad nicaragüense, incluyéndome pic.twitter.com/oKicdI5971 — Wilfredo Miranda Aburto (@PiruloAr) February 15, 2023



En la lista de sancionados hay políticos de distintos partidos y formaciones opositoras, ex funcionarios gubernamentales, ex guerrilleros sandinistas, activistas de organismos no gubernamentales y periodistas opositores.

“Ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua” y cargos de elección pública a perpetuidad, indicó el juez.

Las primeras expulsiones en Nicaragua

El gobierno de Nicaragua liberó y expulsó la semana pasada a un grupo de 222 presos a quienes también se les despojó de su nacionalidad y sus derechos políticos, en momentos en que el presidente Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno.

El escritor Sergio Ramírez, que se exilió en España, se separó en 1995 del partido Frente Sandinista para formar un movimiento disidente con intelectuales y personalidades políticas del sandinismo.

Las autoridades de Nicaragua detuvieron a centenares de opositores en el contexto de la represión que siguió a una crisis política y social con protestas callejeras que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.