Incendios forestales: Gobierno informa que hay 554 siniestros atendidos y 436 mil hectáreas dañadas

Tras encabezar el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional, la ministra Carolina Tohá, entregó un nuevo balance de la situación de los incendios forestales.

En la instancia participó la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Saball, y otros ministros como Giorgio Jackson, de Desarrollo Social, el titular de Educación, Marco Antonio Ávila, y su par de Salud, Ximena Aguilera.

La ministra informó que se contabilizan a la fecha 554 incendios atendidos, con un daño correspondiente a 436 mil hectáreas. El 56% de la superficie afectada corresponde a plantaciones forestales, el 12% a bosque nativo y el 17% a terrenos agrícolas.

De acuerdo al reporte de las autoridades, siguen en combate un total de 58 siniestros.

Tohá aseveró que “en los incendios evaluados por Conaf, que han sido 600, hay un 25% de intencionalidad”.

Acciones legales contra la CAM

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó al ataque incendiario en la comuna de Teodoro Schmidt, en Temuco,

A través de un comunicado publicado por el sitio Werkén Noticias, la orgánica mapuche se adjudicó el atentado en medio de la emergencia desatada por los incendios en la zona centro-suir del país. “En esta acción no resultaron personas lesionadas y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil, viviendas ni terrenos de comunidades aledañas”, señalaron en una particular justificación del hecho.

Ante ello, la ministra Tohá anunció que el gobierno presentará acciones legales en contra de la CAM y en contra de quien resulten responsables por los ataques. “No sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación”, remarcó.

“Eso está claramente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, prender incendios cuando hay condiciones como las actuales es un delito de riesgo que pone en peligro a la población. Esos cálculos que dice la CAM que hizo, no sé en base a qué puede hacerlos. Un incendio en estas condiciones no es controlable, por lo tanto desde el momento en que decide hacer una acción de ese tipo, está poniendo en riesgo la vida de personas”, profundizó la jefa de gabinete.