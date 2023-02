Ministro Montes aclara la polémica por sus dichos respecto a incendios forestales: “Hay que precisar el tipo de intencionalidad de la que se habla”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien es el “enlace” entre el Gobierno y la región del Bío Bío por los incendios forestales, se volvió a referir a la posible intencionalidad de estos, luego de que se reactivaran focos en Coronel y Tomé.

Este domingo el secretario de Estado señaló que no hay “nada concreto” respecto a la cantidad de siniestros forestales que habrían sido iniciados de forma intencional, aludiendo a los comentarios de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), quienes aseguraron en un informe que “siete de cada 10 incendios son intencionales en Biobío y seis de cada 10 en La Araucanía, incluso hay comunas donde este indicador supera el 90 por ciento”.

“Hasta una fecha había 1.200 incendios de los cuales decían que 786 eran intencionales, el 46%. Si por intencionalidad entendemos que hay grupos organizados que están actuando para multiplicar los incendios, la verdad es que eso es gravísimo. Por eso decimos que eso debe ser entregado con mucha rapidez a investigaciones, a Carabineros, al Ministerio Público e incorporar conocimientos de estos extranjeros que están acá que son expertos en criminalística forestal, para saber exactamente lo que está ocurriendo, no tener una hipótesis nomás y suponer algo que no siempre es así”, destacó el secretario de Estado en Radio Cooperativa.

También planteó la necesidad de tener los antecedentes y que las investigaciones avancen, para que se pueda determinar de forma fehaciente el origen de los incendios forestales.

“Aquí hay una cosa, para los que no sabemos de esto, que son las pavesas, que a partir de un incendio se disparan para muchos lados producto de los materiales que hay, hasta 1 kilómetro de distancia llegan. Entonces se puede estar confundiendo eso con otras cosas, yo no digo que no haya posibilidad de gente que intencionadamente lo haga. Si es así, hay que determinarlo y descubrirlo, y poner al Ministerio Público al mayor ritmo. Entonces lo que llamamos a decir, es que es muy grave lo que está ocurriendo y hay que precisar el tipo de intencionalidad de la que se habla”, apuntó Montes.