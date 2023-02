Ministro Montes asegura que conejos expanden incendios forestales: ¿Es posible?

Controversia causaron las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien señaló que los conejos podrían ser una de las causas de los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país.

“Yo no tenía idea, lo aprendí ahora. Los conejos se queman y parten arrancando a zonas donde no hay fuego, lo llevan a otro sector. Me contaban que acá mismo en la región había personas dedicadas a dispararles para que no trasladaran el fuego”, fue parte de lo que comentó el ministro en TVU.