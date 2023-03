Maite Orsini se autodenuncia por “telefonazo” que realizó a general de Carabineros por control de identidad a Jorge Valdivia

El día 25 de enero, la diputada perteneciente a Revolución Democrática (RD), Maite Orsini, llegó a La Habana, Cuba para asistir al congreso “Nuevo orden Económica Internacional”. Al día siguiente, mientras se preparaba para su presentación, recibió una llamada a las 6 de la mañana desde Chile.

Jorge Valdivia la contactó para explicarle una situación que lo tenía preocupado: la noche anterior, el personal de la 37 comisaría de Carabineros lo detuvo mientras corría en un parque en Vitacura. Le solicitaron su identificación, pero no la tenía consigo, lo que generó tensión y provocó que los policías lo esposaran y lo trasladaran a la comisaría.

Según fuentes policiales, el futbolista se sintió indignado por la situación, lo que provocó una discusión en el camino hacia la comisaría. Para los Carabineros, todo estaba dentro del protocolo ya que se trataba de un control de identidad y, al no poder ser identificado mediante su cédula, debían llevarlo a la comisaría para verificar sus datos.

Valdivia salió en libertad después de que se verificara su identidad en una comisaría. Llamó a la diputada Orsini para contarle que sus derechos habían sido violados y que quería presentar una denuncia, pero ella decidió llamar directamente a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la generala Karina Soza, para mediar en el asunto.

Orsini le explicó que el “ídolo nacional” -como ella misma lo tildó- la había llamado para contarle sobre su caso, que estaba muy molesto y que quería emprender acciones legales, pero que prefería que Valdivia hablara directamente con ella para conversar.

¿Por qué una parlamentaria se involucra en la comunicación entre un individuo y una alta oficial de Carabineros?

Desde el equipo de Orsini, descartan cualquier irregularidad, ya que ella siempre interviene en casos donde las personas la buscan para presentar denuncias o quejas. Citando el ejemplo de Camila Villavicencio, una profesora que fue víctima de violencia de género y discriminación durante un procedimiento policial, la diputada organizó una reunión con su familia y el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez.

El tema escaló y debido a que la denuncia fue hecha por una diputada de la republica, Carabineros de Chile abrió una investigación interna para deliberar si hubo o no violación de los derechos del otrora “10” nacional.

Según el entorno de la diputada Orsini, ella considera que el control de identidad preventivo no debería implicar el traslado a una unidad policial para confirmar la identidad del individuo, a menos que haya sospechas de su participación en un delito, como se estipula en el artículo 85 del Código Procesal Penal.

Además, la diputada está preparando acciones legales contra la exesposa del futbolista, Daniela Aránguiz, por el delito de injurias. Aránguiz acusó a Orsini de “borrar papeles” y de haber intervenido en favor de Valdivia ante la Fiscalía. Para demostrar que estas acusaciones son infundadas, Orsini presentó una autodenuncia ante la Fiscalía para que se investigue y se descarte cualquier posible caso de corrupción.

El comentario del mago

El ex jugador utilizó su cuenta personal de Instagram para enviarle un mensaje a la diputada.

“Maite estoy contigo. Toda mi Fuerza y Apoyo en estos momentos. Yo sé que no hiciste nada malo y que pronto se aclara la situación. Mucho éxito en este año que comienza”

El texto del “Mago” es en la publicación de la parlamentaria donde denunció que “mi familia y yo estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia. Por favor pido que esto se detenga”.

En la misma publicación también escribió el ex diputado, y ex pareja de la parlamentaria, Marcelo Díaz. “Toda mi solidaridad contigo Maite. Por lo mismo, quiero ser categórico en decir que las afirmaciones realizadas por estas personas el día de ayer en las que me involucran son absolutamente falsas”.

