Fallecidos en pandemia: Chile tendría 8.020 víctimas más que las reportadas

Según un informe realizado por el medio The Economist a través de diversos modelos estadísticos, los fallecidos por la pandemia podrían ser incluso más altos.

Esto se explicaría debido a que hubo personas que no se testearon antes de morir o bien, quienes no se contagiaron de Covid-19 pero fallecieron producto de otra patología pero no fueron a revisarse al hospital por miedo a contagiarse.

Países con mayor exceso de fallecidos por cada 100 mil habitantes:

Bulgaria – 1.082 Lituania – 927 Servia – 908 Rusia – 892 Macedonia del Norte – 862 Bosnia y Herzegovina – 804 Rumania – 679 Croacia – 649 Montenegro – 634 Georgia – 631

El país con mayor exceso de fallecidos por cada 100 mil habitantes fue Bulgaria, que en total declaró 38.140 muertos de forma oficial, a los que la investigación sumó 35.210, totalizando los 73.350.

Situación en América Latina

País – Exceso de muertes por cada 100 mil habitantes

Perú – 579 México – 525 Cuba – 475 Bolivia – 463 Ecuador – 473 Brasil – 393 Paraguay – 369 Colombia – 362 Guatemala – 331 Chile – 305 Uruguay – 283 Nicaragua – 197 Costa Rica – 116 Argentina – 78

Por su parte en Latinoamérica el país que más muertes habría tenido en exceso (por cada 100 mil habitantes) fue Perú, quien declaró 217.460 fallecidos de forma oficial, con un exceso de 197.060.

Chile por su parte quedó en el lugar 10 a nivel regional, con 51.760 fallecidos reportados de forma oficial y 59.780 con el exceso, es decir, 8.020 víctimas más que las reportadas .