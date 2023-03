Bailando y sin velo: Mujeres vuelven a desafiar al régimen iraní

Cinco jóvenes iraníes se reunieron para bailar una conocida canción, con la que desafiaron a las autoridades de ese país.

Sin velo y con el pelo suelto, se movieron al ritmo de la canción “Calm Down”, del cantante nigeriano Rema, con la artista estadounidense Selena Gomez.

Este video fue grabado en el barrio residencial de Ekbatan, en la capital del país Teherán y se volvió viral en TikTok y otras redes sociales.

Una de las consecuencias que ha causado preocupación, sería sobre la presunta detención de las jóvenes, ya que a través de publicaciones de Telegram y Twitter se ha informado que las autoridades iraníes habrían analizado los videos de vigilancia para identificar a las participantes.

Según lo que dio a conocer, habrían sido arrestadas y retenidas durante dos días, forzándolas además a grabar un video donde expresan arrepentimiento.

Un video en redes sociales mostró a cuatro mujeres que expresan su arrepentimiento una tras otra, pero hasta el momento no se ha podido verificar que se trate de ellas ni las circunstancias en que se grabó ese video.

Cabe recordar que Irán ha vivido una ola de protestas desde el asesinato de Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre, quien fue detenida y violentada por llevar el velo mal puesto.

