Controversia por fecha propuesta para el Día de la Visibilidad Lésbica en Chile: Proyecto seguirá con suma urgencia

Ana Lya Uriarte, ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), habló acerca de la controversia suscitada después de que el Presidente Gabriel Boric otorgara suma urgencia al proyecto que tiene como objetivo establecer el 9 de julio como el Día de la Visibilidad Lésbica, lo que provocó diversas críticas por parte de la oposición debido a que coincide con la conmemoración del Día de la Bandera.

La atribución se llevó a cabo este lunes, lo que significa que la propuesta legal tiene un plazo máximo de 15 días para aprobarse.

Esta decisión provocó el descontento de los legisladores de la oposición, quienes cuestionaron las prioridades del Ejecutivo en un momento en que la seguridad es una de las principales preocupaciones del país y por fijar la efeméride en la misma fecha que el Día de la Bandera.

Reacciones

El diputado Miguel Becker, miembro del grupo de RN, expresó: “Realmente estamos conmovidos con lo que ocurre en Carabineros de Chile y hemos solicitado en forma permanente que se discutan los temas de seguridad en el país en forma inmediata, pero el gobierno ha enviado hoy un proyecto de suma urgencia para la visibilidad lésbica y no contentos con esto, la fecha propuesta es el 9 de julio, el Día de la Bandera, en memoria del Combate de la Concepción”.

En esa misma línea, el diputado republicano Cristián Araya expresó en Twitter que “el Presidente Boric presenta una urgencia suma para el proyecto de ley que declara el 9 de julio de cada año como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Esas son las urgencias, las prioridades del Presidente Boric, completamente desconectado de la realidad, mientras que el verdadero Chile está siendo tomado por el narcotráfico y el crimen organizado”.

Nueva urgencia legislativa del Presidente @GabrielBoric “Declarar el 9 de julio como el día nacional de la visibilidad lésbica”. Las prioridades del Gobierno… pic.twitter.com/FtSvImj6aG — Cristián Araya 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) March 13, 2023

Mientras tanto, el diputado Sergio Bobadilla de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se preguntó: “¿Qué pasa con las urgencias en materia de seguridad para detener el asesinato de nuestros carabineros?”.

Después de las críticas que surgieron en respuesta a la decisión del gobierno, la ministra Uriarte abordó la controversia en relación a la fecha en que se planea establecer la efeméride, asegurando que buscarán enmendarla.

“Es lamentable que haya una colisión de fechas con respecto al Día de la Bandera y el día que algunos parlamentarios legítimamente quieren incorporar como efeméride conmemorativa en honor a una mujer que fue asesinada por su orientación sexual”, dijo la Secretaria de Estado desde el Congreso.

En este sentido, expresó que en varias solicitudes de conmemoraciones se presentan coincidencias con otras fechas ya establecidas. “Ocurre una superposición de fechas y, por lo tanto, no se puede tramitar dos fechas que representan diferentes motivos de conmemoración en el mismo día. Quiero decir que esto sucede todos los días, el día en que se conmemora una efeméride en particular no se considera para conmemorar otra efeméride diferente”, agregó. Además, señaló que “hubo una colisión, pero de todos modos lo resolveremos”.

En relación al Día de la Bandera, indicó que:

“Sin duda, la bandera es un símbolo que nos une como chilenos, sus colores siempre se exhiben como un símbolo de unidad nacional y, por lo tanto, el Día de la Bandera es un día que no solo ya está instituido, sino que también valoramos, respetamos y, naturalmente, protegeremos como tal”.

Sin embargo, la jefa de la Segpres no se refirió a la posibilidad de que el gobierno retire la suma urgencia a la iniciativa presentada en julio del año pasado por las diputadas Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PC), María Francisca Bello (CS), Emilia Schneider (Comunes), Consuelo Veloso (RD), Éricka Ñanco (RD), Marcela Riquelme (IND), Mónica Arce (IND), Camila Musante (IND) y Érika Olivera (IND) a través de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.