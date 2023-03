Tohá dice que en Chile ya no hay “un clima que le amarre las manos a Carabineros”

Durante la mañana de este miércoles, la ministra del Interior Carolina Tohá, se refirió nuevamente a las declaraciones que realizó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego del ataque que sufrió el cabo primero, Álex Salazar Rodríguez y que terminó quitándole la vida.

“Las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que trabajen con energía, con fuerza contra la delincuencia. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajamos juntos porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad”, dijo Yáñez este lunes.

Esto llevó a que fuera citado a La Moneda por la ministra Tohá, donde puso en contexto el tono de sus declaraciones.

“La conversación fue para ratificar -y que no quedara duda- respecto al apoyo que existe (del Gobierno a las Fuerzas de Orden y Seguridad) y no ponerlo en discusión”, manifestó la secretaria de Estado en radio Cooperativa.

“No es bueno que este tipo de inquietudes se confundan con el debate público. Ni siquiera quiero entrar en el juicio, no es bueno que se genere esa sensación. Hay que tener una cautela muy importante y parte de mi trabajo es buscar que esa cautela esté siempre presente”, agregó.

Respecto a los cuestionamientos de Yáñez en torno a que funcionarios de Carabineros estarían inhibidos de usar sus armas de fuego por posibles consecuencias posteriores, la ministra comentó que si bien en los años recién pasados existió “discordia” sobre el actuar de la policía uniformada, hoy por hoy ya no hay un clima que “amarre las manos” a los funcionarios policiales.

“Es verdad que hubo una época en Chile de mucha discordia sobre la actuación de Carabineros, de muchas cosas, tuvimos una explosión social y cuestionamientos a las instituciones, pero lo que tenemos hoy no es que exista un clima en la sociedad chilena que le amarre las manos a Carabineros”, planteó la secretaria de Estado.

Por otro lado, en conversación con Infinita, la ministra Tohá reforzó la idea de que Carabineros y sus representantes no pueden ni deberían intervenir en la discusión pública: “Lo que no puede pasar es que se confunda y que sea un actor del debate político, es muy negativo para la misma policía, porque las policías deben ser un factor transversal de la sociedad y no debe estar nunca en discusión que todos los sectores la respaldan en su mandato legal”.