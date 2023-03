La riña entre Boric y Matthei continúa: Alcaldesa comentó “el primero que tiene que respetar la institución presidencial es quien la ejerce. No me parece que un presidente tuiteando sobre los comentarios o las acciones de distintos alcaldes”

La edil de Providencia, Evelyn Matthei, resultó criticada tanto por el mandatario Gabriel Boric como ciertos ministros y ministras, a propósito sus declaraciones respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, sin embargo, ella insistió en que ellos fueron “los que incitaron la violencia contra Carabineros”.

“Se ponían camisetas que decían Matapacos. Él se puso adicionalmente una camiseta con un senador fallecido, Jaime Guzmán. Entonces es muy conveniente hablar de derechos humanos y olvidarse de toda la gente que ha padecido y muerto”, afirmó la líder municipal en entrevista con Radio Bío Bío en Concepción.

De igual manera destacó que “la señal del Matapacos, era una señal, y mira ahora están matando policías, carabineros”. Vale recordar que la alcaldesa manifestó que “si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque (Carabineros) no tenían la manera de defenderse”.

A raíz de esto, el presidente Boric escribió en su cuenta de Twitter que “las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación, y entrar en esa línea argumentativa es muy peligroso para la democracia. Apoyar claramente a Carabineros en la lucha contra el delito, de lo que no tengo ninguna duda, no es a expensas de los DD.HH“.

Las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DDHH. https://t.co/WE118uplUU — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 28, 2023

Matthei e institución presidencial

Al ser consultada por los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien llamó a la alcaldesa a “la mesura y respetar la institución presidencial, la jefa comunal dijo que “el primero que tiene que respetar la institución presidencial es quien la ejerce. A mí me parece que un presidente tuiteando sobre los comentarios o las acciones de distintos alcaldes, no me parece”.

“Yo creo que es él el que se ha salido de su rol. Me parece que lo que él y la ministra debieran estar haciendo, porque todos ellos salieron en masa a criticar al alcalde (Rodolfo) Carter, y cuando en realidad la población está esperando -de parte del presidente y todos sus ministros- es que en realidad estén mirando qué tipo de acciones pueden dar resultado en contra de la delincuencia”, manifestó la autoridad.

El símbolo del “Matapacos”

Recordemos que el senador del PS, José Miguel Insulza, dijo en entrevista con La Segunda que se debe legislar contra el desprestigio contra Carabineros, puesto que durante el denominado estallido social se generaron diversos calificativos contra la institución.

“Salen en la prensa algunas feministas que dicen: ‘Las pacas no son hermanas nuestras’; o la sigla esta A.C.A.B, que es ‘todos los policías son unos bastardos’; y los insultos cotidianos a la policía, esas cosas no pueden ser cubiertas solo por la libertad de expresión, porque son incitaciones a la violencia, y deben ser calificadas como incitaciones a la violencia. Se puede criticar a la policías, ¿pero por qué denigrar?”, manifestó el parlamentario.

En relación a si el “perro Matapacos” se puede incluir en las calificaciones de incitación a la violencia, el senador recalcó que “¡por cierto que sí! Hasta hace poco yo no era partidario de meternos con los calificativos. Ahora es indispensable. Siempre me ha parecido que lo del perro Matapacos es una estupidez, una locura”.