“En mis dichos no hay ninguna polémica, es lo que dice la ley”: Ministra Tohá sobre aplicación de ley Naím-Retamal en incidente en San Antonio

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la ley Nain-Retamal, la cual hoy fue publicada en el Diario Oficial, y uno de los casos que podrían marcar su debut de manera retroactiva: el ataque a Carabineros ocurrido en San Antonio.

El sábado un uniformado disparó contra un sujeto que lo intentó atropellar durante un control policial.

En conversación con Radio Universo, al ser consultada si en este caso aplicaría la idea de la legítima defensa privilegiada, la titular de Interior expresó que “tratándose de una ley de tipo penal, va a tener efectos respecto de este caso”.

En este sentido, afirmó, “sí, podría favorecerlo, pero tiene que considerar y evaluar aquí el fiscal si cae o no en la hipótesis de esta ley. Esa evaluación no la hace el gobierno, la hace el fiscal”.

La ministra explicó que son los casos donde se actúa “en legítima defensa, personal, o de terceros, porque hay riesgo de la vida o la integridad física”.

Respecto de la polémica que generó sus dichos en Meganoticias, en los que la secretaria de Estado indicó que “lo que hay que establecer en la investigación es si el disparo es para evitar el atropellamiento o para evitar la huida”.

Al respecto, sostuvo, “en mis dichos no hay ninguna polémica, es lo que dice la ley solamente”.

En esta línea, detalló que es “la legislación la que establece una presunción, y la establece para casos de legítima defensa, propia o de un tercero. No es un dicho mío, es el texto de la ley”.

En el caso en que efectivamente el disparo se haya realizado en la huida del delincuente, la ministra del Interior sostuvo que es el fiscal quien tiene que evaluar si aquello cabe “dentro de la hipótesis de la ley”.

“Es algo que hay que evaluar, porque en la huida puede estar en riesgo la vida propia o de un tercero, se puede considerar perfectamente, eso es parte de lo que tiene que considerar el fiscal en este caso. El hecho de que esté huyendo no implica automáticamente que no haya riesgo para vidas de terceros, puede haberla perfectamente, no sabemos las circunstancias, no las conocemos, pero lo que sí sabemos es lo que dice la ley, y eso no está en discusión, eso está aprobado por el Congreso”, concluyó.