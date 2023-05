“Confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo chileno”: Presidente Boric se refiere a las elecciones de este 7 mayo

Este jueves en la noche el presidente Gabriel Boric llegó a Magallanes, lugar donde él vota y que como dijo, “he decidido mantener mi local de votación acá en la región, donde está mi corazón”.

En las primeras declaraciones que dio el mandatario tras 21 días de no referirse a la actualidad, Boric se refirió a las elecciones de este domingo 7 de mayo afirmando que sus expectativas son “fortalecer la democracia”.

Y agregó: “Creo que en nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección”.

“Ahora decidirá quiénes van a ejercer el proceso constituyente, no me corresponde por la veta electoral referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda que vamos a tener una jornada ejemplar, en términos tanto de participación como de profundización democrática”.