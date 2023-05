Los memes que dejó el chascarro del presidente Boric en un tobogán en Punta Arenas

Este sábado se viralizo un video en el que se veía al presidente Gabriel Boric atrapado en a la salida de un tobogán en una plaza de Punta Arenas producto del peso que tenía el tobogán por la lluvia que había caído durante la noche.

El video fue registrado por una vecina del sector. “Qué chistoso, ahí va saliendo… se quedó atorado nuestro Presidente de la República”, expresó la mujer que grabó el video.

“Después de diez minutos atorado en el tobogán, y de romperlo, salió nuestro presidente”, agregó.

El Presidente Gabriel Boric respondió a críticas por jugar en tobogán para niños en Punta Arenas. “Niegan la infancia que todos llevamos dentro”, afirmó. pic.twitter.com/p3OB71BYly — AgenciaUno (@agenciaunochile) May 7, 2023

¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric?

“Cuando era chico, mi nono (nacido en Punta Arenas en 1908) siempre me llevaba a pasear por nuestra ciudad mientras me contaba historias de Magallanes antiguo y me mostraba con su voz pausada y profunda la historia de los lugares que pisábamos”, partió señalando.

En esta línea, agregó que, “aunque él ya estaba algo encorvado, yo lo miraba hacia arriba con ojos de ensoñación y recuerdo la sensación de viajar con él en el tiempo a través de esas caminatas. Recorríamos el Río de las Minas y el de la Mano, Leñadura (…), el cementerio y todos los parques y plazas de la ciudad”.

“Desde entonces, siempre que estoy en Punta Arenas pienso en él cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos, aunque haya indiscretos que pretendan robar ese momento o amargos que lo critiquen porque niegan la infancia que todos llevamos dentro, esa trinchera de felicidad a la que siempre podemos recurrir cuando la necesitamos”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Boric Font (@gabrielboric)

Los memes que dejó el impasse del presidente

Tras este momento, los usuarios de redes sociales compartieron diversos memes, entre ellos de de Los Simpsons. En ellos, se ve al cantinero Moe Szyslak pasar por un tobogán con un niño quedando atrapado, así como otro en el que Homero Simpson queda atrapado en un parque acuático.

Presidente Boric desde el tobogán: pic.twitter.com/etoum4zIUP — Seba (@sebasantanders) May 6, 2023

– Pero era un tobogán para niños.

– Sí, y Boric lo hizo polvo. pic.twitter.com/qx5tl11xkH — Izquierdistas Renovados (@izquierda_renov) May 6, 2023

-Los Simpsons predijeron lo del Tobogán de Boric. pic.twitter.com/sPTCRzVoOM — ClintJoselito 🇨🇱🇮🇱 (@ClintJoselito) May 7, 2023