Presidente Boric asegura que el norte del gobierno “no se modifica por coyunturas”

“Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara, definida por las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo y por los compromisos que adquirimos con el país, por los cuales estamos hoy día gobernando. Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas, tampoco, y no nos olvidemos esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad”, aseveró el presidente Gabriel Boric.

Desde Viña del Mar, el mandatario junto a la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, promulgó esta mañana la Ley contra el narcotráfico.

El jefe de Estado señaló que Chile tiene instituciones que se deben proteger y “que no pueden estar afectas a la guerrilla política”.

“Hago un llamado a que entre todos, independiente de las legítimas diferencias políticas, las cuidemos para cuidar a nuestra gente”, sostuvo.

Ley contra el narcotráfico

“Después de más cuatro años de tramitación legislativa, Chile tendrá por fin una ley que fortalezca la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, impidiendo que estas organizaciones y sus miembros se enriquezcan a través de la comisión de delitos”, recalcó el presidente.

“Quienes cometen estos delitos, que quede claro, que no solamente los vamos a perseguir penalmente, sino que le vamos a quitar su patrimonio, como sea que lo escondan”, sostuvo.

El presidente indicó que “En materia de seguridad pública, nuestro objetivo fundamental es disminuir los delitos violentos. Vamos a detener el alza de homicidios que hace varios años se viene registrando en nuestro país”.

“Nuestro objetivo también es golpear con mucha fuerza al crimen organizado y recuperar cada uno de los barrios de nuestra patria que han sido tomados por narcotraficantes”, añadió.

Qué hace concretamente la nueva normativa contra el narco

Aumenta penas contra quienes provean drogas a niños y crea nuevo delito contra quienes las suministran a terceros sin su consentimiento.

Aumenta la fiscalización a la ruta del dinero. La Unidad de Análisis Financiero podrá fiscalizar nuevos tipos de empresas: compraventas de autos, joyas, equinos, entre otros.

La ley entrega una nueva sistematización al comiso, integrando nuevas variantes como el comiso sin sentencia condenatoria, el comiso ampliado y el comiso por valor equivalente.

Otorga la posibilidad de destinar provisoriamente a unidades policiales bienes decomisados a narcotraficantes mientras dura el juicio.

Se incorporan normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones que luchan contra las consecuencias del narcotráfico como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Se entregan mayores facultades a la PDI y Carabineros para que fiscalicen a las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas.

Se amplía el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Dentro de los nuevos rubros se encuentran: arriendo de vehículos, fabricación y venta de armas, clubes de tiro, caza y pesca, empresas o personas dedicadas a la compraventa de equinos de raza pura y comerciantes de joyas y piedras preciosas.

En el Ministerio Público se crea una unidad especializada para colaborar con los fiscales a cargo de investigaciones por la ley de drogas.

Se considera como agravante el proveer armas de fuego para fines delictivos a NNA o personas exentas de responsabilidad penal.

Respecto al Cannabis medicinal, se establece que estará justificado el cultivo de especies vegetales de cannabis para la atención de tratamiento médico con la presentación de una receta expedida por un médico cirujano. Esta receta deberá indicar la enfermedad, tratamiento y duración. La forma de administración del cannabis no podrá ser mediante combustión. o Quienes falsifiquen o hagan uso de la receta para justificar el cultivo recibirán sanciones que van desde los 5 años 1 día a los 10 años.