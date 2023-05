Presidente Boric critica proyecto alternativo por isapres: “Lo que realiza es evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente”

Una crítica al proyecto de reforma constitucional presentado por la oposición por la crisis de las isapres, fue la que realizó el presidente Gabriel Boric en el desayuno la Cámara Chilena de la Construcción, expresando que la iniciativa lo que hace es “evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente”.

Recordemos que el proyecto presentado por los Demócratas Ximena Rincón y Matías Walker, junto a sus pares de Chile Vamos, Rodrigo Galilea (RN), Franciso Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI), propone una disposición transitoria para regular las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.

El mandatario también dijo “me permito referirme a un tema que ha estado en el centro del debate en los últimos meses, que es al crisis del sector privado de la salud. A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir”.

Y enfatizó: “Y lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo y no para evadir el cumplimiento”.

Boric además recalcó: “Ahí debo decirlo yo soy critico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer en la comisión de Salud del Senado, porque desde nuestra perspectiva como Gobierno lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente”.

Y concluyó: “Tenemos que garantizar a la vez la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas, este es un equilibrio que es difícil, que sin lugar a dudar es desafiante para el sector público y privado, pero que no podemos obviar”.